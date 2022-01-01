Мошенники предлагают пермякам обменять банковские бонусы на рубли О новой схеме обмана рассказали в Центробанке Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Злоумышленники придумали новую схему обмана, которая связана с банковскими программами вознаграждения за покупки по картам. Они звонят гражданам, представляются сотрудниками банков и сообщают, что на счёте человека накопилась большая сумма бонусов. Злоумышленники предлагают накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы конвертировать в рубли и вывести на карту. Об этом сообщили в Отделении Пермь Уральского ГУ Банка России.

При этом аферисты утверждают, что деньги не карточку автоматически не зачисляются, эту транзакцию нужно провести отдельно. Для этого владельца карты просят назвать её реквизиты. На самом деле эта информация нужна мошенникам для того, чтобы списать деньги со счёта.

Сотрудники Центробанка настоятельно советуют жителям Прикамья не доверять подобным звонкам и сообщениям от незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками банка. Если же вас просят предоставить личные данные, немедленно прервите разговор. Поясняется, что сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону трёхзначный код с оборотной стороны карты или код из смс.

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