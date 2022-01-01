Елена Синица Пермьстат: в мае цены на продукты снизились на 0,05% Заметнее всего снизились цены на огурцы, капусту и яйца Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае, по сравнению с апрелем, индекс цен на продовольственные товары (без учёта алкогольной продукции) снизились на 0,05%. Такие данные приводит Пермьстат.

Наиболее заметное снижение цен зафиксировано на свежие огурцы (-39,2%), свежая белокочанная капуста (-29,66%), яйца (-13,68%), свежие помидоры (-13,19%), сахар-песок (-5,89%).





Заметный прирост цен зафиксирован на маргарин (+12,2%), увеличение его стоимости с начала года составило уже почти 39%. Кроме этого, заметно подорожали сдобные булочные изделия из муки высшего сорта (+6,2%), бараночные изделия (+6,2%), консервы овощные для детского питания (+5,6%), сыры плавленые (+5,5%), крупы манная (+5,5%), овсяная и перловая (+5,3%), рыба замороженная неразделанная (+5,3%), сливки питьевые (+5,1%).





Помимо этого, по данным ведомства, индекс цен на непродовольственные товары в мае этого года сложился менее 100%.





Заметнее других выросли в цене хозяйственное мыло (+11,4%), пасты (+10,9%) и щетки зубные (+8,2%), бритвенные одноразовые станки (+5,5%). Также подорожала металлическая посуда (+5-17%), отдельные бумажно-беловые товары (+3-6%).





В то же время подешевели телерадиотовары (на 5,2%), персональных компьютеров (на 3,9%), инструментов и оборудования (на 1,6%), электротоваров (на 1,1%).





Если говорить о стройматериалах, то на 7% подорожал рубероид и цемент тарированный, на 2-3% — кирпич красный, краски масляные и мойки из нержавеющей стали. При этом на 1-8% упали в цене еврошифер, плиты древесностружечные, металлочерепица, ламинат, плитки керамические, обои.





Также в Пермьстате зафиксировали снижение стоимости новых и подержанных легковых автомобилей иностранных марок (на 1,1-5,5%), а также шин (на 1,2%). За месяц на 1% подешевело моторное топливо.

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