Из-за аварии в Свердловском районе Перми в пяти домах отключили воду Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Свердловском районе Перми из-за коммунальной аварии без водоснабжения остались пять домов. Об этом со ссылкой на Пермскую службу спасения сообщает ВЕТТА.

Утечка обнаружена в 10 часов утра в районе дома № 20 по ул. Братской, и до устранения аварии водоснабжение отключили в домах № 10, 20, 22 по ул. Братской и в домах № 209 и 224 по ул. Балхашской.

Восстановительные работы проводят сотрудники компании «Новогор-Прикамье».

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