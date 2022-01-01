Контролёрам пермского «Гортранса» поручили следить за работой кондиционеров в автобусах Пермяки пожаловались мэру на духоту в общественном транспорте Поделиться Твитнуть

ООО «Волгабас Волжский»

С наступлением тёплой погоды пермяки стали чаще жаловаться в администрацию Перми на духоту в общественном транспорте и выключенные кондиционеры. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Алексей Дёмкин.

Глава города напомнил, что кондиционеры в салонах должны работать при температуре воздуха на улице выше +20 градусов.

«Поручил контрольной службе МКУ «Гортранс» при проверках обязательно обращать внимание на работу кондиционеров вна тех маршрутах, где они должны быть по контракту, а также провести дополнительные инструктажи с перевозчиками», — написал градоначальник.

Алексей Дёмкин также попросил горожан сообщать ему лично, на какие маршруты стоит особо обратить внимание.

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