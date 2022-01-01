В Перми скончалась создатель службы лабораторной диагностики в медсанчасти № 11 Валентине Мостовой было 74 года Поделиться Твитнуть

В пермской городской больнице им. Гринберга сообщили о кончине первой заведующей лаборатории медсанчасти № 11 Валентины Мостовой. Ей было 74 года.

В 1973 году она окончила Курганский институт по специальности «биолог», в 1979-м прошла обучение в Пермской областной клинической больнице по специальности «биохимик» и начала работу в горбольнице № 21.

В 1993 году по приглашению Симхи Гринберга Мостовая организовывала службу лабораторной диагностики в медсанчасти № 11.

«Именно ей удалось сплотить и обучить коллектив профессионалов высокой квалификации, вдохновить к работе в новом, энергично развивающемся учреждении. При её непосредственном участии в лаборатории был значительно расширен спектр исследовательских методик», — говорится в сообщении.

Больница им. Гринберга, коллеги и друзья приносят искренние соболезнования родным и близким Валентины Мостовой.

Прощание состоится в Церкви Святого князя Владимира (ул. Кировоградская, 194) 15 мая в 11.00. Похороны — в 13.00 на Закамском кладбище.

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