Евросоюз отключил от SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 14 июня Евросоюз в рамках очередного пакета санкций против РФ отключил от системы SWIFT три российских банка — Сбербанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, а также Белорусский банк развития и реконструкции. О готовящемся отключении стало известно 2 июня, когда в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России.

Представители всех трех российских банков в комментарии РИА Новости заявили, что у них имеются необходимые условия для автономной бесперебойной работы.

Помимо отключения банков от SWIFT, новый пакет санкций включает в себя частичное эмбарго на российскую нефть, запрет на действие трёх российских СМИ и персональные рестрикции.

Напомним, в марте от системы SWIFT были отключены пять российских банков: ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.

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