Спорткомплекс «Олимпийский» в Краснокамске устранил нарушения требований пожарной безопасности Исполнительное производство в отношении должника окончено Поделиться Твитнуть

В МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» в Краснокамске Пермского края устранено более 50 нарушений норм пожарной безопасности. В частности, в соответствии с нормами переделаны эвакуационные выходы, во всех помещениях установлена автоматическая пожарная сигнализация, удалены из отделки пластиковые панели и т.д.

Как напомнили в пресс-службе регионального УССП, ранее, действуя в интересах неопределённого круга лиц, прокурор обратился в суд с требованием обязать ФОК «Олимпийский» устранить выявленные нарушения за счёт средств, выделенных управлением по спорту и физкультуре администрации Краснокамского ГО.

Суд заявленные требования удовлетворил и передал решение судебным приставам.

Как заявили в ведомстве, «в настоящее время исполнительное производство окончено фактическим исполнением».

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