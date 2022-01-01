Депутатам Законодательного собрания Пермского края запретят нанимать помощниками родственников
С таким предложением выступила прокуратура
Прокурором Пермского края Павлом Бухтояровым в ЗС внесена инициатива, запрещающая депутатам парламента региона нанимать помощниками близких родственников. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Под запрет попадут родители, братья и сестры, супруги, дети и супруги детей.
Поправки в закон «О статусе депутата Законодательного собрания Пермского края» будут рассмотрены на июньском пленарном заседании.
Ранее, нанимать помощниками близких родственников запретили депутатам Пермской городской думы.
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