Депутатам Законодательного собрания Пермского края запретят нанимать помощниками родственников С таким предложением выступила прокуратура Поделиться Твитнуть

Павел Бухтояров. Фото: прокуратура Кемеровской области

Прокурором Пермского края Павлом Бухтояровым в ЗС внесена инициатива, запрещающая депутатам парламента региона нанимать помощниками близких родственников. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Под запрет попадут родители, братья и сестры, супруги, дети и супруги детей.

Поправки в закон «О статусе депутата Законодательного собрания Пермского края» будут рассмотрены на июньском пленарном заседании.

Ранее, нанимать помощниками близких родственников запретили депутатам Пермской городской думы.

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