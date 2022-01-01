На пост главного тренера БК «Парма» назначен Евгений Пашутин Российский специалист и пермский клуб подписали соглашение на три года по схеме 2+1 Поделиться Твитнуть

Евгений Пашутин / фото: championat.com

Главным тренером пермского БК «Парма» назначен Евгений Пашутин. Российский специалист и клуб подписали соглашение на три года по схеме 2+1. Об этом сообщается на сайте «Пармы».

— Возглавить БК «Парма» — это большая честь и ответственность! — заявил Пашутин. — Хочу поблагодарить руководство пермского клуба за доверие и возможность возглавить БК «PARMA-PARIBET». Нам предстоит большая работа по всем направлениям для того, чтобы быть боеспособным и голодным до побед коллективом с характером и жаждой борьбы. Чтобы быть командой, способной бороться за самые высокие цели и задачи.

Он также обратился и к пермским болельщикам: «Мы приложим все усилия, энергию и покажем характер, чтобы команда радовала вас красивой игрой и яркими победами!»

Евгений Пашутин является одним из самых титулованных тренеров России. Он чемпион Европы среди молодежных команд (2005), чемпион Единой Лиги ВТБ (2010), обладатель Кубка России (2010) и Кубка Европы (2011, 2013), чемпион Суперлиги (2022).

Пашутин имеет многолетний опыт работы в таких клубах как ЦСКА, «Локомотив-Кубань», «Канту», УНИКС, «Автодор». Под его руководством ЦСКА выиграл чемпионат и Кубок России. С 2010 по 2012 год он тренировал казанский УНИКС, с которым выиграл Еврокубок. С 2013 по 2015 год, параллельно с работой в клубном баскетболе, возглавлял основную сборную России. В 2022 году российский специалист возглавил «Уралмаш» из Екатеринбурга и не потерпел с командой ни одного поражения в 23 матчах подряд, став чемпионом Суперлиги-1.

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