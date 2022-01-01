В Пермском крае на этой неделе потеплеет до +27 градусов В четверг и пятницу ожидаются ливни Поделиться Твитнуть

Впервые за долгое время неделя в Пермском крае ожидается тёплой, а в Перми теплее нормы примерно на 1 градус. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В среду и четверг в Перми днём будет +25 градусов или чуть выше. В Пермском крае температура воздуха в дневные часы поднимется до +24…+27°С. Во второй половине недели каждый день сохраняются хорошие условия для гроз, а в четверг и пятницу — для сильных ливней.

С пятницы в регион начнётся заток умеренно холодной воздушной массы, который будет сопровождаться постепенным понижением дневной температуры до +17…+22°. Количество осадков ожидается ниже нормы на 20-30%.

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