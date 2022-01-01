На Донбасс из Перми отправлен пятый гуманитарный груз В него вошли строительные материалы, продукты питания, одежда Поделиться Твитнуть

Из Перми в Белгородскую область отправлены четыре фуры с 80 т гуманитарного груза для жителей ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Три из четырех фур укомплектованы строительными материалами. В четвертую загружены продукты питания, предметы первой необходимости, одежда.

Это крупнейшая партия, отправленная из региона на Донбасс. С учетом неё с марта в качестве помощи населению республик отправлено 13 фур общим весом 260 т.

Сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса продолжается во всех территориях Пермского края. В Перми основной пункт приема работает по адресу бульвар Гагарина, 10, время работы с 9.00 до 18.00.

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