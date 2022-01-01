В Перми появился первый памятник представителю императорской династии Бюст Михаила Романова установлен в сквере Решетникова Поделиться Твитнуть

В Перми в сквере им. Решетникова 12 июня состоялось открытие бюста Великому князю Михаилу Романову. Это первый памятник представителю императорской династии в краевой столице.

В пресс-службе краевого правительства напомнили, что монумент выполнен пермским скульптором Алексеем Матвеевым, представляет собой образ Михаила Александровича в военно-полевой форме. Бюст установлен таким образом, что взгляд Михаила Романова направлен в сторону улицы, на которой он жил и откуда отправился в последний путь. Великий князь Михаил Александрович вместе с личным помощником Жонсоном проживали в Королёвских номерах на ул. Сибирской. По данным историков, они были убиты в ночь на 13 июня 1918 года, их останки до сих пор не найдены.

Отметим, что инициатива увековечить память Великого князя в Перми возникла в 2013 году, когда отмечалось 400-летие Дома Романовых. Эскиз бюста был представлен в 2017 году во время Романовских чтений. Установка памятника стала возможной благодаря участию спонсоров и благотворительной помощи.

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