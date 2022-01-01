В Прикамье за сутки новые случаи коронавируса диагностированы в 13 территориях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за сутки выявлены у пациентов 13 территорий Пермского края.

В Перми заразились 27 человек, по четыре новых заболевших в Краснокамском и Чусовском округах, по три — в Березниках, Нытвенском, Добрянском, Очёрском и Карагайском округах.

В Пермском МО заболели два местных жителя, единичные случаи заражения зафиксированы в Чайковском, Верещагинском, Октябрьском и Александровском округах.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 370 686 жителей региона.

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