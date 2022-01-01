Елена Синица В Пермском крае 56 новых случаев заражения коронавирусом В их числе 27 человек в возрасте 60 лет и старше Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших три ребёнка в возрасте до 17 лет включительно и 27 человек в возрасте 60 лет и старше.

Сейчас в «ковидных» стационарах края в тяжёлом состоянии находятся 22 жителя. Из них семь человек подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от коронавируса вылечился 71 человек, умер один.





Привились однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов 1 480 529 человек. При этом 1 403 550 человек завершили курс вакцинации.

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