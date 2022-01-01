Елена Синица SuperJob: 42% россиян считают сферу IT самой перспективной для карьеры На втором месте медицинская и нефтегазовая отрасли Поделиться Твитнуть

По данным портала для поиска работы SuperJob, 42% россиян считают сферу IT самой перспективной для карьеры.

На втором месте медицинская и нефтегазовая отрасли. Эти сферы перспективными считают по 13% опрошенных. Ещё по 11% опрошенных считают перспективными для роста в должности и зарплате тяжёлую промышленность и продажи.





Ещё 9% считают перспективной сферу строительства, по 8% — сферу финансов и госслужбу. Порядка 6% россиян включили в число наиболее перспективных отраслей сферу услуг, 5% — силовые структуры и армию.





Примерно по 4% респондентов считают, что карьеру стоит строить карьеру в сфере образования, логистики, сельского хозяйства и энергетики. Кроме этого, по 3% уверены, что наиболее перспективны отрасли маркетинга, юриспруденции и пищевой промышленности.





Около 2% считают, что рост в должности лучше всего в сфере военно-промышленного комплекса. Примерно 5% упоминали лёгкую промышленность, шоу-бизнес, управление персоналом, аналитику, кибербезопасность.





По мнению 4% россиян, сегодня в экономике России нет перспективных для карьеры отраслей.

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