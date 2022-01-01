Минфин выплатит пермскому программисту 700 тыс. руб. за незаконное уголовное преследование Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В пятницу 9 июня Кировский районный суд Перми удовлетворил заявление создателя мобильного приложения Кейт Мобайл о возмещении имущественного вреда, причиненного программисту в ходе уголовного преследования, и постановил взыскать с минфина около 700 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Сумму, подлежащую возмещению, пермяк потратил, оплачивая услуги адвоката, аренду жилья, в котором он находился под домашним арестом, и авиаперелеты защитника для участия в следственных действиях.

Как следует из материалов дела, создатель мобильного приложения Кейт Мобайл в ноябре 2018 года был задержан сотрудниками московского следственного комитета по подозрению в совершении особо тяжкого преступления и более трёх месяцев содержался под стражей в СИЗО, а затем ещё шесть месяцев находился под домашним арестом в Москве.

Следствие по делу длилось больше года, в результате уголовное преследование в отношении пермяка было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

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