Судимым за тяжкие преступления запретили работать в такси Соответствующий закон подписал Владимир Путин Поделиться Твитнуть

Президент России подписал закон, запрещающий лицам с судимостью за совершение тяжких преступлений, а также за преступления средней тяжести работать водителями автобусов и такси. Текст закона опубликован на портале правовой информации.

Запрет на профессию касается лиц с неснятой судимостью за убийство, похищение человека, разбой, грабеж, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства и пр. Также к управлению общественным транспортом не будут допускаются лица, которые подвергаются уголовному преследованию за данные преступления.

Трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, подлежат прекращению. Нормы также касаются трудовых договоров с гражданами стран — членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).

Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года.

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