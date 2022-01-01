В Пермском крае начал работу пункт сбора помощи для военнослужащих ДНР и ЛНР Поделиться Твитнуть

В Прикамье заработал проект по сбору гуманитарной помощи для военных подразделений Донбасса, сообщается на сайте краевого правительства.

На сайте проекта pobeda.onf.ru размещаются запросы, собранные от жителей и военных подразделений ЛДНР и жителей, а волонтёры и активисты закупают товары, предоставляют склады, оказывают информационную поддержку и помощь в доставке гуманитарных грузов.

Также проект позволяет централизовать сборы средств. На сайте можно перечислить любую сумму.

Там же опубликован список необходимых для бойцов вещей. Их можно привезти в штаб проекта, который располагается по ул. Советской, 76.

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