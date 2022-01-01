Режим ограничения полётов в аэропорты юга и центра России продлён до 18 июня Решение касается 11 городов РФ Поделиться Твитнуть

До 18 июня продлён режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ, сообщается на сайте Росавиации.

Ограничения касаются 11 российских аэропортов: Ростов-на-Дону, Воронеж, Симферополь, Анапа, Геленджик, Белгород, Курск, Брянск, Липецк, Элиста и Краснодар.

Таким образом, до 18 июня отменяются и рейсы из аэропорта Перми в Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону.

Ограничения действуют со дня начала российской специальной операции на Украине 24 февраля. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.

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