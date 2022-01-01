С 14 июня в Перми меняется расписание движения десяти автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в «Гортрансе», с 14 июня в Перми меняется расписание движения десяти автобусных маршрутов: № 8, 15, 18, 22, 32, 40, 44, 53, 56 и 57. Изменения приняты на основании обращений жителей, рассказали в пермском «Гортрансе».

Маршрут №8: вводится дополнительное отправление с остановки «Садовый» в 6:00.

Маршрут №15: время начала рейса от остановки «Южная» меняется с 19:42 на 19:47.

Маршрут №18: время отправления от остановки «Пермский военный институт» меняется с 7:03 на 6:58.

Маршрут №22: вводится дополнительная остановка «Толбухина» в сторону станции «Молодёжная».

Маршрут №32: по просьбам жителей корректируется время отправления автобусов.

Маршрут №40: отправление от Перми II переносится на 18:28 (в выходные) и на 21:05 для состыковок с электропоездами.

Маршрут №44: появится дополнительный рейс в 5:59 от остановки «М/р Камский».

Маршрут №53: добавлен дополнительный рейс в утренние часы пик.

Маршруте №56: время отправления от остановки «Крохалева» переносится с 16:00 на 16:04.

Маршрут №57: вводится дополнительный автобус, что сократит интервал движения.

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