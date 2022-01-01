Стали известны адреса, где на следующей неделе в Перми отключат горячую воду 

Опрессовка начнётся в сотнях домов

Поделиться
Кран нет воды

  yandex.ru

Компания «Т-Плюс» опубликовала график отключения горячей воды на следующей неделе. Жилые дома будут отключаться от коммунальной услуги поэтапно с 13 по 17 июня. Срок опрессовки — не менее 14 дней. Как уточняет ВЕТТА, без горячей воды останутся жители Орджоникидзевского, Кировского, Индустриального, Мотовилихинского и Свердловского районов.

Так, с 13 до 27 июня без горячей воды останутся дома по следующим адресам:

с 13

С 14 по 28 июня горячего водоснабжение не будет:

с 14

С 16 по 30 июня без горячей воды:

с 16

С 17 июня до 1 июля горячее водоснабжение будет отсутствовать:

с 17

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться