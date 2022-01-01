Треть жителей Пермского края опасаются увольнения Это самый высокий показатель за последний год Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным за второй квартал 2022 года, 30% жителей Пермского края полагают, что на текущем месте трудоустройства для них существует угроза увольнения работодателем. Как сообщает служба исследований hh.ru, это самый высокий показатель за последние пять кварталов.

Так, во втором квартале 2021 года быть уволенными опасались 20%, в третьем квартале 2021 года — 17%, в четвёртом квартале — 28%, а в первом квартале 2022 года — 19%.

Также за последние пять кварталов зафиксирован наименьший показатель уверенно ощущающих себя на нынешнем рабочем месте — 53%. Ещё 17% затруднились дать оценку своему положению на работе.

В целом по России страх увольнения испытывает 31% опрошенных, уверены в своей стабильности на текущем рабочем месте 60%, остальные затруднились ответить.

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