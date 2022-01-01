Пермский край с деловым визитом посетила президент федерации триатлона Ксения Шойгу Поделиться Твитнуть

В рамках визита президент федерации триатлона Ксения Шойгу встретилась с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и министром спорта Пермского края Татьяной Чесноковой. Также Шойгу обсудила возможности совместной реализации спортивных проектов с директором филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» Алексеем Аверьяновым и генеральным директором ПАО «Уралкалий» Виталием Лауком, посетила спорткомплексы «Олимпия» и «Рекорд».

В ходе общения с губернатором края Ксения Шойгу заявила о готовности поддержать предложение региональных властей и организовать в Перми одно из массовых соревнований всероссийского значения по триатлону в 2023 году — в год 300-летия столицы Прикамья.

Триатлон для Березников и Соликамска — молодой вид спорта. В 2020 году в Березниках состоялись краевые соревнования по триатлону, в 2021 — впервые в своей истории Березники приняли Первенство России по зимнему триатлону.

Компании «Уралхим» и «Уралкалий» развивают спортивные инициативы в территориях присутствия, осуществляют межрегиональный проект «Миссия чемпиона», направленный на привлечение внимания и стимулирование интереса к спорту, визиты известных спортсменов, представителей здравоохранения и культуры в регионы.

Радмир Габдуллин, советник генерального директора по спорту и молодёжной политике АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий»:

— На протяжении нескольких лет мы поддерживаем триатлон в крае. В прошлом году помогли березниковским спортсменам с экипировкой, закупили новые велосипеды, оказали помощь в организации тренировочных сборов перед первенством России. «Уралхим» и «Уралкалий» нацелены на развитие спорта в регионах присутствия. На встрече с Ксенией Шойгу и Дмитрием Махониным обсудили новые планы по дальнейшему сотрудничеству.

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