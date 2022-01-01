Исполнилось 40 лет с момента открытия Озёрного месторождения в Красновишерском округе Поделиться Твитнуть

Озёрное нефтяное месторождение, расположенное в Красновишерском округе Пермского края, было открыто в 1982 году, в разработку введено в 1992. Важнейший вклад в открытие и освоение месторождения внесли работники Красновишерского управления разведочного бурения во главе с легендарным буровиком Николаем Наговицыным.

Месторождение получило своё название в связи с тем, что продуктивная залежь была расположена под озером Нюхти, а добывающие скважины разместились по его периметру.

Вскоре Нюхти с прилегающей территорией было объявлено особо охраняемой территорией — природным ландшафтным заказником регионального значения «Нижневишерский», и нефтяникам пришлось кардинально поменять технологию разработки Озёрного. В частности, для работы в заповеднике был подготовлен специальный регламент отсыпки кустовых площадок, бурения и эксплуатации скважин — например, при строительстве скважин, заложенных за пределами водоохранной зоны, использовались технологии наклонно-направленного бурения с отходом от вертикали более чем на 800 метров. Также на месторождении для безопасного извлечения полезного ископаемого ЛУКОЙЛ применяет высокотехнологичное оборудование, контроль подземных вод осуществляют гидромониторинговые скважины. Кроме того, использовались особо надёжные способы крепления скважин, а все кустовые площадки выстилались специальной плёнкой, исключающей попадание нефтесодержащей жидкости в таёжное озеро.

Отметим, что большую работу по обустройству Озёрного выполнило совместное российско-американское предприятие «Пермьтекс», в 2001 году вошедшее в состав «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Вслед за Озёрным были открыты и освоены другие месторождения Вишерской группы. Некоторые из них имеют особую специфику — например, Гагаринское находится на территории памятника природы — лесоболотных угодий, а Маговское, наряду с нефтью, содержит значительные запасы свободного газа, который собирается по отдельной схеме и используется для тепло- и электроснабжения Красновишерска.

Сегодня Озёрное, дающее в год более 200 тыс. тонн высококачественной лёгкой нефти, является «сердцем» Вишерского участка ЦДНГ № 12, самого северного в Прикамье. В целом на промысле добывается свыше 485 тыс. тонн нефти и более 200 млн кубометров газа в год.

С учётом значительных остаточных запасов можно утверждать, что у Озёрного месторождения и Вишерской группы в целом есть большой потенциал развития.

По сообщению пресс-службы «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

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