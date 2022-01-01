Пермякам запретят посещать праздничные площадки Дня города на самокатах и гироскутерах Запрещены алкоголь и любая политическая агитация Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Перми сообщили о повышенных мерах безопасности, которые будут приняты в краевом центре в День города и День России 12 июня.

В частности, на городской эспланаде и набережной будут установлены стационарные металлодетекторы, столы для осмотра ручной клади и металлические ограждения. Посетителям категорически запретят проносить с собой наркотики, оружие, алкоголь, любые напитки в стеклянной таре, горючие вещества.

Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

Также запрещена любая политическая агитация. Жители на гироскутерах, самокатах или велосипедах не будут допускаться на территорию празднования.

Бригады скорой помощи и экипажи Пермской городской службы спасения будут дежурить в местах проведения общегородских мероприятий.

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