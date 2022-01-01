В мае в Прикамье построено 703 индивидуальных жилых дома Это в полтора раза больше, чем год назад Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В мае 2022 года в Пермском крае построено и зарегистрировано 703 индивидуальных жилых дома. Это на 53% больше, чем в мае прошлого года. Общая площадь застройки — 98,9 тыс. кв. метров. Сообщает ВЕТТА со ссылкой на региональное Управлении Росреестра.

Больше всего домов (210) построено в Пермском МО (28,8 тыс. кв. м). В Перми возведено 76 домов (12,6 тыс. кв. м). На третьем месте Кунгурский МО — 44 дома и 6 тыс. кв. м общей площади.

В пятёрке также Лысьвенский (43 дома) и Краснокамский (35) округа.





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