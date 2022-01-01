За два дня в Пермском крае выпало почти треть месячной нормы осадков Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

За двое суток, 7 и 8 июня, на территории Прикамья выпало 30% месячной нормы осадков. При этом основная доля пришлась на запад и юго-запад региона. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалисты проекта «Метеоролог и я».

В частности, в Верещагино выпало до 49 мм осадков (70% месячной нормы).

В Перми суммарно за эти дни выпало 25 мм осадков (37% месячной нормы).

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