В Пермском крае на 83,3% сократились продажи новых автомобилей Всего жители региона приобрели 424 машины Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае 2022 года в Пермском крае зарегистрировано 424 новых легковых автомобиля. Это на 83,3% меньше, чем в мае 2021 года. В целом по России в мае было поставлено на учёт 24,2 тыс. машин, что на 83,5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Всего в мае было зарегистрировано 171 Lada, это на 82,3% меньше, чем год назад. Продажи UAZ снизились на 91,3% (с 23 до 2). На 95,8% сократились объёмы регистрации автомобилей Skoda (6 против 144), Volkswagen продемонстрировал снижение на 94,8% (7 против 135), Toyota упала на 92,4% (9 против 119). Новых автомобилей Audi и Lexus, которых в мае 2021-го было продано 11 и 33 соответственно, в этом мае продано не было.

Резкое падение пермского авторынка началось в марте — на 57% к марту 2021 года. В апреле ситуация усугубилась, в мае падение ожидаемо продолжилось.

Причина отрицательной динамики на рынке — прекращение большинством иностранных автопроизводителей отгрузок машин в Россию и приостановка локальных производств из-за военной операции РФ на Украине.

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