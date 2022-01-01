Тепловоз в Пермском крае загорелся из-за некачественного техобслуживания Прокуратура завершила проверку по факту ЧП на перегоне Бородулино – Верещагино Поделиться Твитнуть

Фото: транспортная прокуратура

Пермская транспортная прокуратура завершила проверку по факту пожара в машинном отделении тепловоза ТЭМ18ДМ на перегоне Бородулино—Верещагино в Пермском крае. ЧП произошло 25 марта 2022 года.

Как сообщили в надзорном органе, причиной происшествия стало некачественное проведение технического обслуживания тепловоза. Его проводил персонал Сервисного локомотивного депо Чусовой ООО «СТМ-Сервис». Из-за возгорания на 2 часа 42 минуты было остановлено движение поездов по главному пути перегона Бородулино—Верещагино.

Транспортным прокурором начальнику депо внесено представление. В настоящее время нарушения устранены.

По постановлению прокурора Уральским управлением Госжелдорнадзора работник, проводивший техобслуживание тепловоза, оштрафован.

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