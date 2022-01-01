Анна Брюханова На трассе Пермь—Екатеринбург—Калинино появятся новые остановки Начальная стоимость работ — 51 млн рублей Поделиться Твитнуть

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В Прикамье объявлен конкурс на выполнение работ по установке остановочных пунктов для общественного транспорта. Автобусные остановки появятся на автодороге Пермь—Екатеринбург—Калинино км 9+800 — км 11+700. Информация об этом представлена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта 51 млн руб. Заказчиком работ выступает ГКБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Заявки на участие принимаются до 12:00 15 июня 2022 года.

Остановочные пункты появятся в деревнях Вачегино, Ерши, Соловаты и Сарс, а также в посёлках Иренский и Октябрьский. Подрядчик должен будет подготовить к работам грунт и укрепить обочины, обустроить участок проезжей части и посадочную площадку, установить автопавильон и дорожные знаки, нанести разметку.

Срок выполнения работ — с 30 июня по 22 октября 2022 года.

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