Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Открывается регистрация на образовательную программу Дягилевского фестиваля Эксклюзив этого года — программа для подростков «Элементарно, Орф!» Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

В пятницу 10 июня, в 14:00 по пермскому времени откроется бесплатная регистрация для зрителей на события образовательной программы Дягилевского фестиваля (12 +).

Регистрация участников программы уже завершена. Пройдут занятия по специальностям:

«Симфоническое дирижирование», «Хоровое дирижирование», «Хореография», «Скрипка», «Виолончель», «Ударные инструменты», «Кларнет» и «Музыковедение».

Впервые в истории фестиваля — образовательная программа для учителей детских музыкальных школ.

Среди событий образовательной программы есть несколько хитов, интересных не только для профессионалов, но и для меломанов: мастер-классы Теодора Курентзиса, главного хормейстера musicAeterna Виталия Полонского, артистов оркестра Владислава Песина (скрипка), Евгения Румянцева (виолончель) и Андрея Волосовского (ударные). Анна Семенова-Ганц на практике объяснит нюансы танц-драматургии, Анна Гарафеева поработает с участниками над сценической пластикой, Светлана Савенко расскажет о новейшей музыке, а Петр Главатских — о тонкостях игры на ударных.

Участники программы представят по результатам занятий отчётные концерты и спектакли: музыка молодых композиторов прозвучит в исполнении оркестра «Эйфория», будет исполнена камерно-вокальная программа «Детские сцены», состоятся показы работы Орф-лаборатории для подростков, которые сами поставят фрагменты оперы De temporum fine comoedia по принципам элементарного музыкального театра.

Руководитель образовательной программы Дягилевского фестиваля — Анна Фефелова. Полное расписание уже на сайте. Ссылки на регистрации станут активными завтра там же.

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