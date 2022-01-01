Елена Синица В Пермском крае 19 школьников стали стобалльниками по ЕГЭ Подведены результаты ЕГЭ по литературе, химии и географии Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае подведены результаты ЕГЭ по литературе, химии и географии. Как сообщает пресс-служба краевого минобра, от 81 до 100 баллов набрали 360 школьников. При этом 19 выпускников стали стобалльниками.

Так, четверо выпускников из Перми и Добрянки сдали на 100 баллов химию. Ещё трое школьников из Перми, Елово и Косы максимальный балл получили по географии. Стобалльниками по литературе стали восемь школьников из Перми, двое — из Чайковского, по одному — из Лысьвы и Чернушки.





Экзамены по географии, литературе и химии выбрали более 2,3 тыс. человек. Ещё 315 человек будут сдавать экзамены по этим предметам в резервные дни.

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