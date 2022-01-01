Мария Сыропятова Суд отказал во взыскании с бывших конкурсных управляющих завода им. Дзержинского 47,2 млн руб. Общая сумма долга ЗиДа составляет примерно 785 млн руб. Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края отказал конкурсному управляющему ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) Льву Шляпину в требовании взыскать с бывших управляющих предприятия Александра Иванова и Александра Ерёмина 47,2 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Поводом для заявления Шляпина стал пропуск Ивановым и Ерёминым срока исковой давности по взысканию убытков с ещё одного экс-управляющего предприятия Евгения Лысова.

Однако суд установил, что Лысов ранее уже возместил ущерб.

Напомним, в 2009 году завод им. Дзержинского оформил две сделки с ООО «Стандарт-2007» размером 27,2 млн руб. и 20 млн руб. В конце 2014 года Александр Иванов обратился в суд с заявлением о признании ненадлежащим исполнение Евгением Лысовым обязанностей конкурсного управляющего, поскольку тот не оспорил сделки. Заявление было удовлетворено. В октябре 2020 года Александр Ерёмин подал иск о взыскании убытков в размере 47,2 млн руб. Но в удовлетворении требований было отказано из-за пропуска срока исковой давности.

Напомним, дело о несостоятельности предприятия рассматривается более 15 лет. По данным ЕГРЮЛ, в 2010 году суд признал машиностроительный завод им. Дзержинского банкротом. Тогда же в отношении организации было открыто конкурсное производство и впервые начата процедура ликвидации юрлица. По данным на прошлый год, общая сумма долга ЗиДа составляет примерно 785 млн руб.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.