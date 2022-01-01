За сутки новые случаи COVID-19 выявлены всего в трёх территориях Пермского края Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса выявлены у пациентов трёх территорий Прикамья

В Перми COVID-19 заразились 55 человек. В Соликамском городском округе диагноз подтверждён у двух местных жителей. Один новый пациент с коронавирусом обнаружен в Соликамском МО.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 370 451 жителя региона.

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