Мария Сыропятова Капитальный ремонт ул.Куйбышева в Перми планируют закончить в 2022 году Работы пройдут на трёх участках Поделиться Твитнуть

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Ул.Куйбышева в Перми планируют реконструировать с опережением графика уже в 2022 году. Об этом во время прямого эфира рассказал министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский.

«Улицу Куйбышева будут ремонтировать участками, — отметил глава ведомства. — Ремонт участка в Ленинском районе будет проведён в рамках программы «Пермь-300» уже в этом году. Один из участков в Свердловском районе отремонтируют в рамках программы «Безопасные качественные дороги» также в 2022 году».

По словам Андрея Алякринского, окончание работ на другом участке в Свердловском районе запланировано на 2023 год, но министр выразил надежду, что подрядчик завершит капремонт раньше.





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