В Пермском крае под угрозой изъятия находятся 513 квартир в ипотеке Это 13,8 тыс. кв. м жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край занимает 15 место в рейтинге регионов РФ по абсолютному количеству эквивалента квартир, находящихся под угрозой изъятия из-за просроченной ипотечной задолженности в банках. Об этом сообщает КА «Долговой Консультант». Согласно данным коллекторского агентства, в Прикамье под угрозой изъятия находятся 513 квартир общей площадью 13,8 тыс. кв. м.

В топ-3 рейтинга — Москва (2413 квартир), Московская область (1966) и Тюменская область (970).

Среди регионов Урала лидирует Челябинская область, там под угрозой изъятия находится 816 ипотечных квартир, в Свердловской области — 726.

В целом по России за четыре месяца с начала 2022 года объём просроченной ипотечной задолженности в банках сократился на 3,5 млрд руб. Это означает, что часть проблемных ипотечных кредитов была полностью погашена, в том числе за счёт продажи залоговой квартиры, считает гендиректор КА «Долговой Консультант» Денис Аксёнов:

— На текущем уровне падения ипотечных выдач и полной приостановки программ рефинансирования ситуация с проблемными долгами улучшается за счёт того, что заёмщики расстаются со своими квартирами.

Тем не менее под угрозой изъятия банками в России на сегодняшний день остаются 24,8 тыс. квартир, это почти на тысячу больше, чем два года назад.

По оценке эксперта, уровень просроченной ипотечной задолженности (полное прекращение платежей по ипотечному кредиту более чем на 90 дней) сегодня не превышает 1% от общего ипотечного портфеля банков.

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