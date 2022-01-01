Предприниматель из Пермского края заплатит 40 тыс. руб. за игрушки «Три кота» Поделиться Твитнуть

Жительница Пермского края выплатит компенсацию 40 тыс. руб. за продажу контрафактных игрушек в виде персонажей мультфильма «Три кота». Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда.

Предпринимательница из Кунгура в нарушение авторских прав продавала в своем магазине игрушки и изображения «Коржика», «Компота» и «Карамельки», а также ещё пяти персонажей сериала.

Правообладатель направил в адрес женщины претензию с требованием добровольно возместить причинённый материальный ущерб и убрать товары из продажи. Однако ИП обращение проигнорировала.

Тогда за защитой интеллектуальных прав истец обратился в Кунгурский городской суд и выиграл дело. Пермский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

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