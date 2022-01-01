В Прикамье на 6% увеличился объём банковских вкладов На депозитах у жителей края лежит более 388 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае после периода снижения в январе—феврале 2022 года возобновился рост объёмов банковских вкладов граждан и превысил на 1 мая 388 млрд руб. Это на 6% больше, чем было год назад, сообщили в отделении Банка России по Пермскому краю.

В ЦБ отметили, что в первые два месяца года пермские вкладчики сняли со своих счетов более 12 млрд руб., однако в марте и апреле объём поступлений полностью перекрыл отток денег из банков.

Большую часть сбережений (более 91%) жители Пермского края хранят в рублях — почти 354 млрд, остальное — в иностранной валюте.

За год объём рублевых вкладов увеличился на 10%, вложения в иностранной валюте сократились на 22%.

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