В Пермской филармонии выступит самый неординарный дуэт пианисток Поделиться Твитнуть

Барселона, Рим, Париж, Венеция, Аскот, Равенна — эти и прочие чудесные места вы сможете посетить, побывав на единственном концерте фортепианного тандема ST- duo (6+). В составе дуэта — лауреаты самых престижных российских и международных конкурсов Софья Сахнова и Антонина Лузько (Москва).





Уверенное ансамблевое партнерство, слаженность, сценическое обаяние и уже сложившийся образ — это то, что отличает от других молодых исполнителей одних из самых неординарных пианисток сегодняшнего времени.





В переложении для фортепианного дуэта прозвучат популярные сочинения, созданные композиторами прошлых столетий — Петром Чайковским, Александром Бородиным, Александром Глазуновым — и современная музыка мальтийского композитора с русскими корнями Алексея Шора, в которой всё меняется, как в калейдоскопе.





Концерт начнётся с произведений Алексея Шора. Его музыка, в которой присутствует сочетание романтического и импрессионистского начала, даёт исполнителям большой простор для фантазии. Особенно ярко это проявляется в произведении Travel Notebook («Записки путешественника»), где композитором заложена идея впечатлений от путешествий; а в нотах отражаются Барселона, Рим, Париж, Венеция, Аскот, Равенна и прочие чудесные места.





Будет исполнено ещё одно сочинение Алексея Шора — «Вердиана». Это виртуозная фантазия по мотивам опер Джузеппе Верди. В «Вердиане» композитор использует самые узнаваемые темы из опер великого итальянца — «Травиаты», «Аиды», «Риголетто», искусно вплетая их в тематическую канву произведения. В знакомую музыку проникают ритмы танго, самбы и босса-новы. Классика сочетается с элементами лёгкого жанра, что очень увлекательно для публики.





В исполнении дуэта прозвучит всем известная классическая музыка — вариации из балета «Раймонда» Глазунова, «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Бородина, «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» Чайковского.





Софья Сахнова и Антонина Лузько — выпускницы Российской академии музыки имени Гнесиных, там же окончили магистратуру в 2016 году. В 2017 году дуэт ST-duo стал лауреатом VIII Международного конкурса фортепианных ансамблей им. Марии Юдиной в Санкт-Петербурге и VI Международного конкурса камерных ансамблей им. Сергея Танеева, а также обладателем специального приза компании Yamaha за лучший фортепианный дуэт. В ноябре 2018 — лауреат конкурса XXVIII Roma International Piano Competition (Рим, Италия). В сентябре 2021 года дуэт выступил на фестивале Middle East Classical Music Academy, организованном Европейским Фондом Поддержки Культуры (EUFSC) в Дубае (ОАЭ). Концерты дуэта ST-duo состоялись во многих городах России, Европы и Азии.





Пианистки с успехом продолжают традиции дуэтного музицирования, столь популярного жанра во все времена.





26 июня в 19.00. Органный концертный зал.





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