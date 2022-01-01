В Перми 12 июня запретят продажу алкоголя Нарушителям грозит административный штраф Поделиться Твитнуть

В День России и День города Перми (12 июня) в краевом центре запретят продажу алкогольной продукции.

Как напомнили в мэрии, данное ограничение вводится в соответствии с постановлением правительства Пермского края от 10 октября 2011 года № 755-п, согласно которому розничная продажа алкоголя в День России не допускается.

На нарушителей будут налагаться административные штрафы: на должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., на юридических — от 100 до 300 тыс. руб.





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