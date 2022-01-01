Количество жалоб жителей Пермского края на финансовые организации за год выросло на треть Всплеск претензий зафиксирован в отношении страховых компаний Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае в первом квартале 2022 года жители направили в Банк России 1,2 тыс. жалоб на финансовые организации. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Отделении Пермь Уральского ГУ Банка России.

Половина всех обращений касается деятельности банков (рост за год числа жалоб на кредитные организации - 6%). При этом пермяки стали реже обращаться к регулятору по поводу проблем, связанных с кредитованием, на 13% сократилось количество жалоб на мисселинг (продажу одного банковского продукта под видом другого).

Около 180 обращений касается страховых компаний, это на 75% больше, чем год назад. Наибольшая доля претензий в этом сегменте касается ОСАГО, чаще всего речь идёт о неверном применении коэффициента бонус-малус.

В январе–марте на 1,5% отмечено снижение количества жалоб на микрофинансовые организации (МФО). Всего их было 145.

Совсем не жаловались пермяки на навязывание дополнительных платных услуг при выдаче кредитов, хотя годом ранее было зафиксировано 32 сообщения о таком нарушении.

Это связано с изменениями в законодательстве, вступившем в силу в конце прошлого года. Согласно им, заёмщик в течение 14 дней после заключения договора может отказаться от таких услуг и вернуть деньги, отметил управляющий Отделением Пермь Банка России Алексей Моночков.

Он же напомнил, что направить жалобу на финансовую организацию можно через интернет-приёмную на сайте Банка России.

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