В «Новогор-Прикамье» опубликовали график отключения воды до 20 июня
Вода пропадёт в 50 жилых домах
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В компании «Новогор-Прикамье» опубликовали график отключения воды с 10 по 20 июня. До конца второй декады месяца из-за плановых и аварийных работ холодное водоснабжение будет отключаться в 50 многоквартирных домах Перми.
Адреса и время отключения приведены в таблице:
Коммунальный оператор просит горожан на время отключений делать запасы воды.
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