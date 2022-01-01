На «Азоте» прошел праздник спорта в честь Дня химика Поделиться Твитнуть

Традиционный спортивный праздник в честь Дня химика состоялся для сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» и их семей на стадионе «Березники Арена Спорт». В этом году его посетили более 300 человек.





Среди 11-ти взрослых команд первое место в эстафете у военизированного газоспасательного отряда, на втором — ремонтно-производственное управление, на третьем — пожарно-спасательная часть №24. Результаты взрослой эстафеты вошли в зачет корпоративной Спартакиады филиала «Азот».





25 команд — абсолютный рекорд — было представлено в легкоатлетической эстафете для детей сотрудников. Соревнования проходили в двух возрастных категориях: 9-11 лет и 12-14 лет.





Все спортсмены и любители активного образа жизни могли принять участие в соревнованиях по стритболу и футболу, шахматам, дартсу, в веселых стартах и сдаче норм ГТО. Для детей работали батуты и анимация.





Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:





— У «Азота» крепкие спортивные традиции. Легкоатлетическая эстафета среди подразделений в этом году прошла в 74-й раз. Изначально она была на призы газеты «Азотчик», и поощрялись только лучшие. Сейчас подарки за участие получают абсолютно все бегуны. Но я уверена, что каждый приходит на праздник спорта не за призами, а за отличным настроением и позитивными эмоциями.





По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Березниках

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