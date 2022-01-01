Андрей Стрельцов
У волейбольного клуба «Кама» новый главный тренер
В Пермь вернулся опытный специалист Владимир Викулов
Пермский волейбольный клуб «Кама» объявил, что руководить командой в новом сезоне будет Владимир Викулов. Он уже возглавлял клуб «Прикамье», когда тот выступал в элитном дивизионе отечественного волейбола.
В прошлом сезоне Викулов тренировал клуб Суперлиги «Нефтяник».
Как сообщает министерство спорта Пермского края, перед наставником поставлена задача к новому сезону сформировать состав команды из молодых воспитанников прикамского волейбола.
Трудовой договор с экс-наставником клуба Андреем Букатовым закончился 31 мая.
Напомним, прошедший сезон в высшей лиге А «Кама» закончила на пятом месте, в последнем туре добившись права играть в Финале восьми.
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