Андрей Стрельцов У волейбольного клуба «Кама» новый главный тренер В Пермь вернулся опытный специалист Владимир Викулов Поделиться Твитнуть

Владимир Викулов / фото: oren1.ru

Пермский волейбольный клуб «Кама» объявил, что руководить командой в новом сезоне будет Владимир Викулов. Он уже возглавлял клуб «Прикамье», когда тот выступал в элитном дивизионе отечественного волейбола.

В прошлом сезоне Викулов тренировал клуб Суперлиги «Нефтяник».

Как сообщает министерство спорта Пермского края, перед наставником поставлена задача к новому сезону сформировать состав команды из молодых воспитанников прикамского волейбола.

Трудовой договор с экс-наставником клуба Андреем Букатовым закончился 31 мая.

Напомним, прошедший сезон в высшей лиге А «Кама» закончила на пятом месте, в последнем туре добившись права играть в Финале восьми.

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