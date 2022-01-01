Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В программе Дягилевского фестиваля появился дополнительный ночной концерт Он добавлен по просьбе зрителей Поделиться Твитнуть

Камерный оркестр факультета исторического и современного исполнительского искусства Московской государственной консерватории Rosarium broken consort выступит в Пермской галерее не один раз, а дважды. Перед концертом The Sunrise пройдёт The Sunset. Программа концерта та же самая, но какие именно сочинения прозвучат, станет известно лишь после концерта.

По словам представителей оргкомитета фестиваля, концерт добавлен по просьбам зрителей, которые хотели бы услышать старинную музыку в ночной художественной галерее, но не успели купить билет.

The Sunset состоится 18 июня (в ночь на 18 июня) в 1:30. Продажа билетов откроется на сайте фестиваля и на Яндекс.Афише 7 июня в 14:00 по пермскому времени.

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