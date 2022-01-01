В Перми 7 июня на двух перекрёстках отключат светофоры Это связано с профилактикой Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Во вторник, 7 июня, на двух перекрёстках Перми отключат светофоры. Это связано с профилактическими работами. Об этом ТК ВЕТТА рассказали в ГИБДД.

Так, с 8:00 до 19:00 не будет работать светофорный объект на пересечении ул. Чкалова со второстепенной дорогой рядом с остановкой «Ул. Льва Шатрова».

С 13:00 до 15:00 будут отключены светофоры на перекрёстке ул. Революции и ул. 25 Октября.

Автомобилистов просят быть внимательными.

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