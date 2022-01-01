Краевая больница в Березниках нарушила законодательство в сфере закупок Главврачу внесено представление Поделиться Твитнуть

Прокуратура Березников проверила соблюдение ГБУЗ «Краевая больница им. Академика Вагнера Е.А.» требований законодательства в сфере закупок и выявила нарушения, говорится в пресс-релизе краевого надзорного органа.

В частности, установлено, что больница не направляла в отведённый срок в федеральный орган исполнительной власти сведения о заключении контрактов на поставку препаратов. Также несвоевременно данные о заключённых договорах размещались в Единой информационной системе.

По результатам проверки прокурор внёс главному врачу больницы представление. Оно рассмотрено и удовлетворено. Выявленные нарушения устранены.

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