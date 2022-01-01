Анна Брюханова В Перми выставили на аукцион 22 муниципальных автобусных маршрута Цена всех контрактов составляет 157 млн рублей Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

Пермские власти разыграют право на осуществление регулярных пассажирских перевозок на 22 автобусных маршрутах. Общая стоимость контрактов составляет 157 млн руб.

Заказчиком работ выступает МКУ «Городское управление транспорта». Заявки на участие в аукционах принимаются до 15 и 16 июня текущего года. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Новый подрядчик будет определён на маршруты №5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 28, 29, 30, 33, 38, 39, 40, 41, 47, 54, 56, 62, 63, 65 и 68. Срок исполнения контрактов — июль и август 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.