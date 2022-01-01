Елена Синица В Прикамье в первом квартале объём инвестиций в основной капитал составил 42,9 млрд рублей Это на 16,6% больше, чем годом ранее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объём инвестиций в основной капитал в январе — марте 2022 года составил 42,9 млрд руб., что на 16,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом по направлению сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство использовано 1,17 млрд руб. инвестиций (+62,5%), добыча полезных ископаемых — 8,3 млрд руб. (-5,5%), обрабатывающие производства — 18,5 млрд руб. (+13,1%).

На обеспечение электрической энергией, газом и паром израсходовано ещё 2,8 млрд руб. (+61,8%), водоснабжение — 206,9 млн руб.(-22,6%), на строительство — 539,5 млн руб. (-24,2%).

На деятельность в области информации и связи было израсходовано 847,5 млн руб. инвестиций (-6,2%).

В сфере оптовой и розничной торговли использовано 1,3 млрд руб. (-3,7%), транспортировки и хранение 3,56 млрд руб. (+54,1%). На деятельность гостиниц и предприятий общественного питания использовано 62,8 млн руб. инвестиций (в 53,9 р.).

На финансовую и страховую деятельность использовали 200,6 млн руб. (95.3%), здравоохранение — 1,16 млрд руб. (в 2 р.), на образование 705,6 млн руб. (-16,9%),на культуру и спорт — 437,6 млн руб. (в 3 р.).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.