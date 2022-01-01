Количество вакансий в Пермском крае сократилось на 24% Но почти вдвое вырос спрос на сотрудников в сфере сервиса Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Пермском крае в мае 2022 года количество вакансий составило 10,7 тыс. Это на 24% меньше, чем было год назад. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Заметнее всего — на 74% — сократилось количество вакансий в сфере «Автобизнес». На 64% стало меньше вакансий в сфере «Банки, инвестиции, лизинг», на 61% — в сфере «Консультирование», на 59% — в сфере «Управление персоналом, тренинги».

При этом на 95% вырос спрос на сотрудников в сфере «Инсталляция и сервис», стало больше вакансий в сферах «Добыча сырья» (+44%) и «Строительство» (+43%).





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